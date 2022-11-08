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20:09, 8 ноября 2022Россия

Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области

Спасатели начали разблокировку пострадавших при крушении Ми-2 в Костромской области

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Спасатели начали проводить разблокировку выживших при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ обнаружили вертолет Ми-2, который совершил аварийную посадку в Костромской области. (...) Пожарно-спасательные подразделения проводят деблокирование пострадавших», — объяснил собеседник агентства.

О падении воздушной машины стало известно вечером 8 ноября. Позднее в пресс-службе администрации Костромской области сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека, а также погиб пациент.

По данным Mash, пилотом упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский.

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Никита Абрамов
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