Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области

Спасатели начали разблокировку пострадавших при крушении Ми-2 в Костромской области

Спасатели начали проводить разблокировку выживших при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ обнаружили вертолет Ми-2, который совершил аварийную посадку в Костромской области. (...) Пожарно-спасательные подразделения проводят деблокирование пострадавших», — объяснил собеседник агентства.

О падении воздушной машины стало известно вечером 8 ноября. Позднее в пресс-службе администрации Костромской области сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека, а также погиб пациент.

По данным Mash, пилотом упавшего в Костромской области вертолета Ми-2 оказался 56-летний Дмитрий Вишневетский.