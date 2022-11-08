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13:32, 8 ноября 2022Культура

Актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью

У актрисы Ребел Уилсон появилась дочь с помощью суррогатной матери

Фото: FS / Globallookpress.com

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Суррогатная мать родила артистке дочь на прошлой неделе. Девочку назвали Ройс Лилиан.

«Я не могу даже описать любовь, которую чувствую к ней (дочери — прим. "Ленты,ру"). Она просто невероятное чудо. Особенно хотелось бы выразить благодарность моей великолепной суррогатной матери, которая выносила и родила ее с такой грацией и заботой. Спасибо, что помогла мне создать собственную семью, это удивительный подарок», — написала звезда фильма «Выпускной класс».

В июне этого года Уилсон совершила каминг-аут и показала свою возлюбленную, основательницу бренда одежды Lemon Ve Limon Рамону Агруму. «Я думала, что ищу диснеевского принца, но, может быть, на самом деле все это время мне нужна была диснеевская принцесса», — поделилась артистка.

Ранее стало известно, что 41-летний английский актер и звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон впервые стал отцом.

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Анастасия Астахова
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