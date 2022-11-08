В США в сенатора-республиканца бросили пивную банку во время парада

Полиция Техаса: сенатор-республиканец Тед Круз подверглся нападению во время парада

Видео: @wcgroovy

Сенатор-республиканец Тед Круз подвергся нападению во время парада в штате Техас, об этом сообщила полиция Хьюстона в в Twitter.

Уточняется, что 33-летний мужчина бросил в политика пивную банку, которая ударила его в грудь и область шеи.

Медицинская помощь сенатору не потребовалась. Департамент полиции арестовал подозреваемого, ему грозит обвинение в нападении.

28 октября на дом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. Пол Пелоси получил травмы головы, ему было необходимо хирургическое вмешательство. 4 ноября его выписали из больницы.

