В США в сенатора-республиканца бросили пивную банку во время парада
Полиция Техаса: сенатор-республиканец Тед Круз подверглся нападению во время парада
Видео: @wcgroovy
Сенатор-республиканец Тед Круз подвергся нападению во время парада в штате Техас, об этом сообщила полиция Хьюстона в в Twitter.
Уточняется, что 33-летний мужчина бросил в политика пивную банку, которая ударила его в грудь и область шеи.
Медицинская помощь сенатору не потребовалась. Департамент полиции арестовал подозреваемого, ему грозит обвинение в нападении.
28 октября на дом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. Пол Пелоси получил травмы головы, ему было необходимо хирургическое вмешательство. 4 ноября его выписали из больницы.