США начали призывать партнера России поддержать потолок цен на нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Индию поддержать потолок цен на нефть

Индия выиграет от введения лимита цен на российскую нефть, сказала в интервью индийскому агентству PTI министр финансов США Джанет Йеллен.

Она заявила, что цель Вашингтона — удержать стоимость российской нефти, сохранив товар на мировом рынке. Эти меры принесут пользу странам, которые покупают сырье по низким ценам, пояснила Йеллен причину, по которой начала призывать партнера России поддержать потолок цен.

Министр добавила, что ограничение цен на нефть даст индийской стороне рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках. В октябре Индия говорила, что думает над присоединением к потолку цен. В октябре Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию.

В целом товарооборот двух стран подскочил более чем в два раза, заявил в ноябре глава МИД России Сергей Лавров.