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18:28, 8 ноября 2022Россия

Стали известны подробности крушения Ми-2 в российском регионе

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области при заходе на посадку
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во время захода на посадку. Соответствующие подробности стали известны ТАСС от представителя экстренных служб.

«В районе Костромы (Сокеркино) произошло падение вертолета санавиации. Ми-2 RA-14185, [на борту] два [человека] — экипаж, два врача, один больной. [Крушение произошло] при заходе на посадку», — сказал источник агентства.

О падении воздушной машины стало известно вечером 8 ноября. Отмечается, что вертолет выполнял санитарный рейс, крушение произошло около аэропорта Сокеркино. Позднее появилась информация, что при падении борта погиб один человек.

В августе под Сургутом вертолет Ми-8, выполнявший облет буровых установок, совершил экстренную посадку, при которой пострадали четыре человека.

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Никита Абрамов
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