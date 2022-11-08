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10:59, 8 ноября 2022Мир

Захарова обвинила Трампа во вмешательстве в американские выборы

Захарова обвинила экс-президента США Трампа во вмешательстве в американские выборы

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на утверждения о вмешательстве России в выборы в Конгресс США. По ее словам, в американские выборы вмешивается не Москва, а бывший президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас, нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», — сказала российский дипломат в эфире передачи «Прямой контакт» с Владимиром Соловьевым.

Захарова подчеркнула, что выборы в Конгресс США — «внутриполитическая история», и американским политикам и избирателям следует перестать «кивать на внешний фактор в виде России».

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6 ноября 2022

6 ноября газета The New York Times написала, что Россия якобы начинает кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс США. Американские эксперты в области цифровой безопасности предполагают, что главная цель информационных кампаний России — ослабить поддержку Украины.

3 ноября стало известно, что Трамп намерен баллотироваться на выборы президента США в 2024 году и в скором времени начнет свою избирательную кампанию после промежуточных выборов в Конгресс США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее организовало пункты наблюдения за иностранной активностью на промежуточных выборах по всей стране.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США 8 ноября. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

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Глеб Бажуткин
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