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09:34, 9 ноября 2022Путешествия

Бывшая глава Ростуризма отказалась оставаться в туротрасли

Бывшая глава Ростуризма Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэке

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, приближенного к упраздненному Ростуризму, предложение о переходе на пост куратора туризма в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после ликвидации агентства. Тем не менее спустя три недели раздумий оно было отклонено. Причины решения не уточняются.

Отмечается, что в настоящее время ответственным за развитие туристической отрасли остается временный куратор.

Ранее в октябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова может продолжить трудиться на благо отрасли.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

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Дарья Рыбак
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