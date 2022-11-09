В ДНР подтвердили зачистку территории около аэропорта Донецка

Врио главы ДНР Пушилин подтвердил зачистку территории около аэропорта Донецка

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил зачистку территории около аэропорта Донецка. Его слова приводит РИА Новости.

«Для нас важным было сейчас полное освобождение уже даже внешних территорий аэропорта. [Там] противник имел очень серьезные укрепления, это была важная позиция», — сообщил он.

По словам Пушилина, это дает возможность союзным силам продвигаться в нескольких направлениях, в том числе в сторону населенных пунктов Опытное и Водяное.

Ранее военные батальона «Спарта» ДНР водрузили флаг на территории донецкого аэропорта. 7 ноября полковник Народной милиции республики, комбат Артем Жога объявил о зачистке данного участка от сил противника. Как он утверждает, украинские военные были отброшены за трассу М-4.

Командир батальона уточнил, что здания аэропорта находились под контролем сил ДНР с 2015 года, но оставались незанятые позиции в районе поселка Опытное. «Их мы взяли больше месяца назад, но решили водружать знамя, когда отбросим силы врага за трассу М-4, чтобы уже наверняка», — отметил Жога.

