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12:55, 9 ноября 2022Экономика

В уходе западных фармкомпаний из России увидели выгоду для одной страны

ДРТ: фармкомпании из Индии проявляют интерес к расширению присутствия в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Основную выгоду от сокращения активности западных фармкомпаний на российском рынке могут извлечь производители дженериков в Азии, в первую очередь предприятия из Индии. Такую перспективу видят специалисты ДРТ (ранее Deloitte), пишет «Коммерсантъ».

По словам партнера ДРТ Олега Березина, их клиенты среди индийских фармкомпаний уже проявляли интерес к расширению присутствия в России. Ни одной из них он не назвал, однако пояснил, что местные производители дженериков получают у западных компаний лицензии на лучших условиях, чем российские, что позволяет продавать препараты по более низким ценам.

Глобальные фармпроизводители, такие как Roche, Novartis, Pfizer, MSD, AbbVie, Sanofi, из-за военных действий Москвы на Украине объявили о приостановке набора участников в проводимые клинические исследования и запуска новых. Убирают отдельные препараты три производителя, а от маркетинговых акций и организации новых испытаний в стране отступились 15 игроков, подсчитала директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

При этом в ассоциации говорят, что поставки лекарств и субстанций на российский рынок в этом году пока существенно не изменились и дефицита импортных препаратов не отмечается. По словам Пресняковой, иногда возникают локальные перебои из-за перестройки логистики.

Общий товарооборот Индии и России, по оценкам российской стороны, в 2022 году резко вырос. Показатели связаны в том числе и с резким ростом поставок российских энергоносителей в Индию в условиях санкций со стороны традиционных партнеров.

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Платон Щукин
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