Захарова заявила об укреплении рубежей в ответ на покупку Японией ракет из США

Представитель МИД России Захарова заявила, что покупка ракет Японией дестабилизирует АТР

Сообщение о закупке Японией американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») — фактор дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, требующий эффективной защиты Россией своих дальневосточных рубежей, сказала представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Если эти сообщения, которые были опубликованы, правдивы, то это очередное свидетельство безоглядного стремления администрации Кисиды (премьер-министра Японии Фумио Кисиды — прим. Ленты.ру) к форсированию милитаризации», — отметила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что заявления официальных лиц Японии про угрозу, исходящую от Северной Кореи, — попытка «демонтировать пацифистское прошлое страны» и модернизировать вооруженные силы. По ее словам, возврат Японии к милитаристской политике при дальнейшем расширении сотрудничества с США в военной сфере приведет к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что потребует «тщательного учета в контексте обеспечения эффективной защиты дальневосточных рубежей» России.

Ранее стало известно, что правительство Японии намерено приобрести крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») американского производства. С соответствующим предложением руководство страны уже обратилось к коллегам в США.