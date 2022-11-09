Главред Republic прокомментировал объявление в розыск

Главред Republic Колезев заявил, что об объявлении его в розыск узнал из СМИ

Главный редактор издания Republic (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Дмитрий Колезев прокомментировал объявление его в розыск. В своем Telegram-канале он заявил, что узнал о возбуждении дела из СМИ.

«Чтобы много раз не отвечать одно и то же: понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ», — высказался Колезев об объявлении его в розыск. Он добавил, что некоторое время назад знакомые предупреждали его о том, что его публикации могут проверяться по заказу ФСБ.

«Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — предположил журналист причину возбуждения дела против него.

Утром 9 ноября стало известно, что Колезева объявили в розыск в России. Сообщалось, что журналиста разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не уточнялись.

В марте Колезев сообщил об отъезде из России. Он уточнил, что страну решил временно покинуть страну.

Минюст включил «Москоу диджитал медиа», издателя Republic, в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. Колезев, комментируя это решение, заявил, что у издания нет иностранного финансирования.