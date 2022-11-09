В МОК оценили решение WADA передать дело Валиевой в CAS

В МОК выразили надежду на быстрое рассмотрение дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS

В Международном олимпийском комитете (МОК) оценили решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом», — заявили представители комитета. Они выразили надежду, что рассмотрение дела пройдет быстро, чтобы вскоре можно было распределить медали олимпийского командного турнира фигуристов.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил о передаче дела Валиевой в CAS. Он заявил, что, несмотря на уведомление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о скорейшем завершении разбирательства, прогресса достигнуто не было.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.