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19:22, 8 ноября 2022Спорт

В РУСАДА оценили решение WADA передать дело Валиевой в CAS

В РУСАДА подтвердили подачу апелляции WADA по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS
Камила Алиева

Камила Алиева. Фото: Enrico Calderoni/AFLO SPORT / Globallookpress.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оценило решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает РИА Новости.

В РУСАДА подтвердили получение уведомления о подаче апелляции в CAS. В агентстве подчеркнули, что проводят процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Отмечается, что вопрос обоснованности действий WADA будет рассмотрен арбитрами CAS.

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О передаче дела Валиевой в CAS ранее 8 ноября сообщил глава WADA Витольд Банька. Он заявил, что, несмотря на уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

22 октября WADA обратилось в РУСАДА по делу Валиевой. В организации попросили сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. До этого РУСАДА хотело оставить детали по делу спортсменки конфиденциальными.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
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