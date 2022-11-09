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19:39, 9 ноября 2022Ценности

53-летняя Дженнифер Энистон снялась полуобнаженной для обложки журнала

53-летняя актриса Дженнифер Энистон снялась в бюстгальтере Chanel для обложки Allure

Фото: Leon Bennett / Getty Images

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной фотосессии для обложки декабрьского номера журнала Allure. Соответствующими снимками издание поделилось в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 53-летняя знаменитость снялась полуобнаженной в черном бюстгальтере с логотипами французского модного дома Chanel. Тело звезды с накачанным прессом прикрывали длинные пряди волос, а ее образ дополнил макияж в нейтральных оттенках.

В интервью для журнала Энистон призналась, что только сейчас обрела настоящую уверенность в себе. «Я бы не стала той, кем являюсь сейчас, если бы не пережила разные трудности в 30-40 лет», –– поделилась она.

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Поклонники выразили восхищение по поводу внешнего вида актрисы в комментариях под публикацией, однако неоднозначно отреагировали на фото с обложки нового выпуска. «Выглядит потрясающе», «Она просто богиня», «Восхитительно», –– хвалили одни. «Слишком много фотошопа», «Она кажется несчастной», «Не похожа сама на себя», –– возразили другие.

Ранее в ноябре Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа. На кадрах звезда сериала «Друзья» была запечатлена в ванной комнате сразу после купания. Актриса позировала перед камерой в белом полотенце без мейкапа на лице.

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Екатерина Ештокина
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