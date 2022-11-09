В США раскрыли число истребителей пятого поколения J-20 у Китая

Defense News: у Китая насчитывается не менее 200 истребителей пятого поколения J-20

Китай имеет на вооружении не менее 200 истребителей пятого поколения J-20 и более 240 многоцелевых ударных самолетов J-16. Числа раскрыло американское издание Defense News.

К такому выводу пришел военный эксперт Андреас Руппрехт, изучивший номера на боевых самолетах, продемонстрированных на международном авиасалоне Airshow China 2022, который проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай.

Британский оборонный аналитик Джастин Бронк отметил, что «детальные снимки поверхности [корпусов боевых самолетов] показывают, насколько продвинулась китайская авиастроительная промышленность в отношении производственных допусков и контроля качества».

В ноябре издание The Drive сообщало, что Китай на международном авиасалоне Airshow China 2022 показал уменьшенную модель истребителя шестого поколения. Как отметили пользователи Twitter, в ходе авиасалона Airshow China 2022 китайская сторона показала несколько двигателей с управляемым вектором тяги.