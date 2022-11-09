Сборы налогов в России резко упали

FinExpertiza: сборы налогов в России упали в 1,7 раза в сентябре

Налоговые сборы в сентябре этого года составили 2,4 триллиона рублей, что в 1,7 раза меньше мартовского показателя, говорится в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Весной из-за сверхдоходов на фоне высоких цен на нефть и газ налоговые поступления в российский бюджет оказались рекордными, потом они постепенно начали падать. В сентябре их объем стал сопоставим с показателем 2021 года. Однако в большинстве регионов налоговые сборы в этом году все же были выше, чем год назад.

Больше всего они выросли в Санкт-Петербурге (плюс 29,6 миллиарда рублей), Москве (плюс 27,1 миллиарда) и Сахалинской области (плюс 23,7 миллиарда). При этом в трети субъектов сборы резко упали. Это касается, например, Ханты-Мансийского автономного округа (минус 49,3 миллиарда рублей), Челябинской области (минус 11,5 миллиарда) и Татарстана (минус 9,4 миллиарда).

Ранее ученые из Финансового университета при правительстве обнаружили в росте налогов проблему для федерального бюджета. Из-за роста налоговой нагрузки в последние 15 лет бюджет недополучил 11,2 триллиона рублей. Высока вероятность, что в России не просто снизится темп прироста налоговых поступлений, но они перейдут к падению на ближайшие несколько лет, подчеркнули в Финансовом университете.