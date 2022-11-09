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11:48, 9 ноября 2022Мир

Финляндия подключится к зерновой сделке

EurActiv: Финляндия поможет поставить украинское зерно в Сомали в рамках зерновой сделки

Фото: Viacheslav Musiienko/ / Reuters

Хельсинки подключатся к зерновой сделке, заявили в МИД Финляндии. Об этом сообщает EurActiv.

Уточняется, что финская сторона поможет поставить украинскую сельхозпродукцию в Сомали в рамках соглашения. Финляндия выделит 15,7 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи региону, из которых 7 миллионов евро направят на транспортировку украинского зерна.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Финский Красный Крест и Международный комитет Красного Креста (МККК) доставят оставшуюся часть гуманитарной помощи, чтобы обеспечить продовольственную безопасность примерно 3,5 миллионам беженцев в регионе.

«Наша гуманитарная помощь позволит дать людям кров, чистую воду и медицинские услуги. Их остро не хватает как в поселениях региона, так и в лагерях беженцев», — заявил министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари.

Ранее стало известно, что Анкара предложит продлить продуктовое соглашение. В частности, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что сделку следует продлить еще на год.

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Анастасия Заикина
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