Роднина фразой «мне побоку» оценила пропуск дочерью Тутберидзе турнира в Москве

Ирина Роднина оценила пропуск Дэвис и Смолкиным Гран-при в Москве фразой «мне побоку»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина пропустит этап Гран-при России в Москве. Ее слова приводит Sport24.

Роднина фразой «мне вообще побоку» оценила пропуск парой турнира. Она посоветовала обратиться к матери Дэвис — российскому тренеру Этери Тутберидзе за разъяснениями.

8 ноября президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что Дэвис и Смолкин не примут участие в четвертом этапе серии Гран-при России. Изначально они попадали в заявку. Соревнования в Москве пройдут с 11 по 13 ноября.

Ранее Дэвис и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.