Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:39, 9 ноября 2022Экономика

Самой богатой женщиной Финляндии стала россиянка

Ilta-Sanomat: богатейшей женщиной Финляндии в 2021 году стала россиянка Мария Северина

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

На первом месте в списке самых богатых женщин Финляндии оказалась предпринимательница Мария Северина, родившаяся в России. В 2021 году она заработала 18,2 миллиона евро, сообщает газета Ilta-Sanomat.

В рейтинге наиболее преуспевающих бизнесменов Финляндии Северина заняла 20-е место. Предпринимательница является основательницей компании HyTest, производящей антигены и антитела для диагностики, а также медицинские тесты, спрос на которые резко вырос во время пандемии коронавируса.

Она занимала пост генерального директора компании до января 2022 года. Во второй половине 2021 года HyTest была продана международному производителю медицинского оборудования Mindray. В настоящее время Северина руководит инвестиционной компанией Almaral.

Предпринимательница получила образование и докторскую степень в сфере биологии и иммунологии в Москве. В Финляндию она переехала около 30 лет назад.

В апреле самой богатой женщиной в мире, по последней версии Forbes, была названа Франсуаза Бетанкур-Майерс, которая унаследовала компанию L'Orеal после смерти матери Лилиан Бетанкур. На втором месте оказалась дочь основателя Walmart Сэма Уолтона Элис Уолтон. Далее шла Джулия Кох, она и ее дети владеют 42 процентами Koch Industrie.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Беременная певица Ханна ответила на вопрос про пол ребенка
Стало известно о решении Путина не ехать на саммит G20
Росавиация проверит состояние около 600 иностранных самолетов до конца года
В России высказались о важности переговоров с США
Заживо сжегших пенсионера двоих россиян приговорили к длительным срокам
Петербуржцы потеряли интерес к покупке одного типа недвижимости
Психолог разоблачила трюки экстрасенсов
Власти приграничного региона сообщили об очередном обстреле ВСУ
Захарова заявила о расколе США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.