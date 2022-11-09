Определена дата пересмотра приговора Сафронову по делу о госизмене

Суд назначил на 30 ноября рассмотрение жалобы на приговор Сафронову по делу о госизмене

Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил на 30 ноября рассмотрение жалобы на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который был осужден на 22 года лишения свободы за госизмену. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Катчев.

Приговор будет пересмотрен в закрытом режиме из-за наличия на материалах дела грифа «Секретно».

Сафронов категорически настаивает на своей невиновности по делу о госизмене. После оглашения приговора, по которому ему дали самое суровое наказание по сравнению с аналогичными делами в российской практике, он заявил, что в суде ему предлагали признать вину и тогда он мог получить лет 12. Однако Сафронов отказался. «Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают», — написал он в письме журналистке Арине Бородиной. По его словам, ему льстит, что его совесть «оценили так высоко».

«Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т.д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется — факт. Но я готов», — отметил Сафронов.

5 сентября Мосгорсуд вынес ему приговор в виде 22 лет заключения и назначил штраф 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.