Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Глава Севастополя объяснил громкие звуки учениями флота и стрельбами мобилизованных

В Севастополе слышны громкие звуки, так как Черноморский флот проводит учения в акватории. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Кроме этого, как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах продолжаются учения, идут стрельбы», — написал Развожаев.

8 ноября в Крыму сработала система ПВО. Она сбила над акваторией беспилотник.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом.