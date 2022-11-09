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11:33, 9 ноября 2022Россия

Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Глава Севастополя объяснил громкие звуки учениями флота и стрельбами мобилизованных

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Севастополе слышны громкие звуки, так как Черноморский флот проводит учения в акватории. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Кроме этого, как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах продолжаются учения, идут стрельбы», — написал Развожаев.

8 ноября в Крыму сработала система ПВО. Она сбила над акваторией беспилотник.

29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны России сочли, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство также обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом.

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Анастасия Шейкина
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