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19:19, 9 ноября 2022Спорт

Костя Цзю сделал заявление об исключении россиян из рейтинга WBC

Костя Цзю заявил, что узнает у главы WBC Сулеймана причины исключения россиян из рейтинга

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю сделал заявление об исключении россиян из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Костя Цзю подчеркнул, что ему не хватает информации о решении президента организации Маурисио Сулеймана, и добавил, что собирается лично пообщаться с главой WBC. «Узнаю у него, почему так получилось и в чем проблема. Хочу понять ситуацию и причину», — отметил он.

Об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов WBC стало известно 8 ноября. Решение было принято на рейтинговой сессии совета в мексиканском Акапулько. Организация также не будет санкционировать бои в этих странах.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом.

Анастасия Борисова
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