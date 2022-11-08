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22:56, 8 ноября 2022Спорт

Россиян исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил россиян из рейтингов организации

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято на рейтинговой сессии WBC в мексиканском Акапулько. Сулейман подчеркнул, что организация не будет санкционировать бои в этих странах. Он добавил, что российские и белорусские боксеры могут подать прошение о пересмотре этого решения в зависимости от их связей с Россией.

25 февраля WBC заявил, что не будет признавать или утверждать поединки на территории России. В заявлении отмечалось, что запрет будет действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не будет разрешен приемлемым образом. К их решению присоединились Всемирная боксерская организация (WBO), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF).

При этом Международная ассоциация бокса (IBA), президентом которой является россиянин Умар Кремлев, допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсмены будут выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Анастасия Борисова
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