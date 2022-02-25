Всемирный боксерский совет отказался признавать поединки в России

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет признавать или утверждать поединки на территории России. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на фоне военной операции России на территории Украины. В заявлении отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока этот конфликт не будет разрешен приемлемым образом.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие. МОК не планирует на их территории никаких мероприятий и отдает абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Исполком организации также рекомендовал спортивным федерациям не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.