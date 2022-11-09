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18:26, 9 ноября 2022Спорт

Фигурист-чемпион предсказал будущее группы Тутберидзе без Валиевой

Чемпион мира Ставиский заявил, что на место Валиевой к Тутберидзе придут другие фигуристки

Фото: Enrico Calderoni / Globallookpress.com

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский предсказал будущее группы тренера Этери Тутберидзе без россиянки Камилы Валиевой. Его слова приводит РИА Новости.

«Стоит Камиле, условно говоря, завершить карьеру, на ее место тут же придет другая», — заявил Ставиский. При этом он обратил внимание на грациозность Валиевой и ее технику исполнения прыжков, отметив, что ему она нравится.

Валиева стала участницей допинг-скандала во время Олимпийских игр в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в Играх.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. Кроме Валиевой в ее группу входят олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова. Ранее под руководством Тутберидзе занимались олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова.

Анастасия Борисова
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