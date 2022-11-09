Появились подробности об упавшем под Костромой санитарном вертолете

В авиакомпании сообщили, что упавший под Костромой Ми-2 имел сертификат летной годности

Упавший в Костромской области санитарный вертолет Ми-2 имел сертификат летной годности до декабря 2025 года. Об этом заявили в авиакомпании «Костромское авиапредприятие», передает ТАСС.

«Вертолет санитарной авиации Ми-2, который вчера вечером совершил жесткую посадку, в декабре 2019 года прошел плановый капитальный ремонт, который проводится один раз в шесть лет. В феврале 2022 года получил сертификат летной годности со сроком действия до декабря 2025 года», — сообщили в компании.

Там добавили, что перед каждым вылетом вертолета также проводится проверка всех его систем. Перед полетом 8 ноября отклонений выявлено не было.

Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во вторник, 8 ноября, — он упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» во время захода на посадку.

Погиб один человек — пациент, которого перевозили на вертолете. На борту также находились два фельдшера и два пилота — они находятся в реанимации. Предварительно, причиной падения могла стать техническая неисправность и ошибка пилота.