Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 9 ноября 2022Россия

Появились подробности об упавшем под Костромой санитарном вертолете

В авиакомпании сообщили, что упавший под Костромой Ми-2 имел сертификат летной годности

Фото: Евгений Корнилов / ТАСС

Упавший в Костромской области санитарный вертолет Ми-2 имел сертификат летной годности до декабря 2025 года. Об этом заявили в авиакомпании «Костромское авиапредприятие», передает ТАСС.

«Вертолет санитарной авиации Ми-2, который вчера вечером совершил жесткую посадку, в декабре 2019 года прошел плановый капитальный ремонт, который проводится один раз в шесть лет. В феврале 2022 года получил сертификат летной годности со сроком действия до декабря 2025 года», — сообщили в компании.

Там добавили, что перед каждым вылетом вертолета также проводится проверка всех его систем. Перед полетом 8 ноября отклонений выявлено не было.

Ми-2 потерпел крушение в Костромской области во вторник, 8 ноября, — он упал в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» во время захода на посадку.

Погиб один человек — пациент, которого перевозили на вертолете. На борту также находились два фельдшера и два пилота — они находятся в реанимации. Предварительно, причиной падения могла стать техническая неисправность и ошибка пилота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Разыгран самый крупный джекпот в мире в размере 2,04 миллиарда долларов
В сети раскритиковали Бербок за слова о нацизме
Энергогигант резко снизил оценку своей доли в операторе «Северного потока»
Рабочему на стройке в Подмосковье оторвало руку
Захарова подтвердила готовность России к переговорам с Украиной
Гидрографический катер «Анатолий Князев» завершил испытания в Финском заливе
Снимки возлюбленной Тимати заметили на Wildberries
Военкор прокомментировал данные о присутствии при ДТП с участием Стремоусова
Глава Крыма отреагировал на гибель замглавы Херсонской области Стремоусова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.