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10:00, 9 ноября 2022Наука и техника

В Китае представили модернизированный танк VT-4

Китайский танк VT-4A1 с дополнительной защитой представили на Airshow China 2022
VT4

VT4. Фото: Aly Song / Reuters

Китайская компания Norinco представила модернизированную версию танка VT-4 на международном авиасалоне Airshow China 2022. VT-4A1 получил дополнительную защиту. Об этом сообщает Army Recognition.

Новая версия машины получила комплекс активной защиты (КАЗ), радары которой установили вместо дымовых гранатометов. Защитные боеприпасы КАЗ позволяют перехватывать противотанковые управляемые ракеты, кумулятивные снаряды и реактивные гранаты. Также экипаж VT-4A1 сможет запускать ударные беспилотники.

VT-4A1 получил дополнительные блоки динамической защиты на крыше башни, которые обеспечивают защиту танка от атак с воздуха, и новые бортовые экраны. Также машину оснастили новым панорамным прицелом.

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Базовую версию VT-4 представили на выставке Eurosatory в 2012 году. Танк получил гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров с автоматом заряжания и два пулемета.

Ранее компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что Россия покажет экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 на Airshow China 2022.

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Даниил Иринин
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