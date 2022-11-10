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21:13, 10 ноября 2022Спорт

В «Адана Демирспор» прокомментировали информацию о долгах перед Дзюбой

В «Адана Демирспор» назвали неправдой информацию о долгах перед футболистом Артемом Дзюбой

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Президент турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Мурат Санджак прокомментировал информацию о том, что российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с клубом из-за долгов по контракту. Его слова приводит «Евро-Футбол.ru».

Санджак назвал неправдой слухи о том, что футболист не получил всех выплат. Он подчеркнул, что клуб рассчитался с ним по контракту и расторг его по обоюдному согласию, не имея никаких обязательств друг перед другом.

7 ноября Турецкая федерация футбола объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент Дзюбой интересуются несколько турецких и российских команд.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Анастасия Борисова
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