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22:40, 10 ноября 2022Мир

В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20

Госдеп сообщил, что Блинкен не планирует общение с Лавровым на саммите G20
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Госдепартамент оценил вероятность переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии. Там указали, что госсекретарь не планирует общение с российским коллегой, передает ТАСС.

«У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе», — заявили в Госдепе.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал, возможна ли встреча президента страны Джо Байдена и главы МИД России Сергея Лаврова на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Он подчеркнул, что американский лидер не планирует проводить переговоры с представителем российской стороны.

Накануне сообщалось, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо президента России Владимира Путина. Позже эти данные подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Предполагается, что президент примет участие в саммите G20 в онлайн-формате.

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Марина Совина
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