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11:29, 10 ноября 2022Наука и техника

В глиняных отложениях обнаружили древние статуи

CBC: в итальянском городе Сан-Кашано-деи-Баньи нашли древние бронзовые статуи

Фото: Ministero della Cultura / Reuters

Команда специалистов обнаружила в глиняных отложениях в итальянской провинции Сиена древние статуи. Об этом сообщается на сайте канала CBC.

Всего было раскопано 20 бронзовых изваяний в городе Сан-Кашано-деи-Баньи, который находится примерно в 160 километрах к северу от Рима. Археологические работы в этом месте проходят с 2019 года, там изучают руины древней купальни, которая покрылась слоем глины.

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Находки, предположительно, изображали античных богов Аполлона и Гигиею, они стояли в святилище, пока их не погрузили в термальные воды купальни в результате какого-то обряда в I веке. Кроме того, было найдены различные золотые, медные и серебряные монеты. Один из сотрудников Министерства культуры Италии заявил, что это одни из самых важных артефактов в истории Средиземноморья. После тщательного исследования все статуи планируют выставить в новом музее, который построят на территории города.

Ранее группа археологов объявила об обнаружении под древнеегипетским храмом в честь Осириса и Исиды километрового тоннеля, который был построен в качестве водной инфраструктуры.

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Елена Апазиди
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