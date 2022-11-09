Под древнеегипетским храмом обнаружили километровый тоннель

Live Science: под древнеегипетским храмом нашли 1300-километровый тоннель

Команда археологов нашла под древнеегипетским храмом в честь Осириса и Исиды километровый тоннель. Об этом сообщает Live Science.

Как уточняется, находка была обнаружена на глубине около 20 метров в городе Тапосирис Магна к западу от Александрии. Сам тоннель обладает высотой около двух метров и имеет протяженность 1305 метров. В древности (304–30 годы до нашей эры) он снабжал водой тысячи людей. Тогда население Тапосириса Магна составляло от 15 тысяч до 20 тысяч человек.

Одна из исследовательниц поделилась, что постройка является точной копией тоннеля Эвпалинос в Греции, который считается одним из самых важных инженерных достижений той эпохи, и он также служил для обеспечения водной инфраструктуры. Сейчас территория храма, где был найден тоннель, погружена под воду, здание существенно повреждено из-за многочисленных землетрясений.

Кроме того, в канале были найдены монеты, остатки статуй египетских божеств и две алебастровые головы: одна из них изображает короля, а другая — высокопоставленного человека.

Ранее ученые из Института археологии при Академии общественных наук Китая раскопали в провинции Хэнань в Китае трехтысячелетнюю дорогу, длина которой составила 80 метров.