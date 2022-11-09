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04:31, 9 ноября 2022Наука и техника

Под древнеегипетским храмом обнаружили километровый тоннель

Live Science: под древнеегипетским храмом нашли 1300-километровый тоннель

Фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities / Livescience

Команда археологов нашла под древнеегипетским храмом в честь Осириса и Исиды километровый тоннель. Об этом сообщает Live Science.

Как уточняется, находка была обнаружена на глубине около 20 метров в городе Тапосирис Магна к западу от Александрии. Сам тоннель обладает высотой около двух метров и имеет протяженность 1305 метров. В древности (304–30 годы до нашей эры) он снабжал водой тысячи людей. Тогда население Тапосириса Магна составляло от 15 тысяч до 20 тысяч человек.

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Одна из исследовательниц поделилась, что постройка является точной копией тоннеля Эвпалинос в Греции, который считается одним из самых важных инженерных достижений той эпохи, и он также служил для обеспечения водной инфраструктуры. Сейчас территория храма, где был найден тоннель, погружена под воду, здание существенно повреждено из-за многочисленных землетрясений.

Кроме того, в канале были найдены монеты, остатки статуй египетских божеств и две алебастровые головы: одна из них изображает короля, а другая — высокопоставленного человека.

Ранее ученые из Института археологии при Академии общественных наук Китая раскопали в провинции Хэнань в Китае трехтысячелетнюю дорогу, длина которой составила 80 метров.

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Елена Апазиди
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