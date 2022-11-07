Обнаружена трехтысячелетняя дорога длиной 80 метров

В китайской провинции Хэнань обнаружили трехтысячелетнюю дорогу древнего государства Шан

Китайские специалисты из Института археологии при Академии общественных наук Китая обнаружили в провинции Хэнань трехтысячелетнюю дорогу, длина которой составила 80 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как уточняется, покрытие было уложено через развалины Иньсюй на месте столицы древнего государства Шан, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дорога, ведущая с востока на запад, была вымощена галькой, частицами костей и керамическими осколками. Путь был около 14 метров в ширину, на нем до сих пор можно разглядеть следы от колес повозок. Ученые предполагают, что на этом месте раньше находился густонаселенный район, в котором было множество мастерских и жилых построек. Недалеко от находки (около 500 метров) располагается параллельно еще одна дорога. Оба проезда соединялись улицей, ведущей с севера на юг.

Авторы рассчитывают, что археологическое открытие поможет сформировать новые представления о транспортных узлах Древнего Китая, а также о городском управлении и разделении труда.

В июне 2022 года исследователи нашли на юго-западе Китая древнюю сокровищницу возрастом три тысячи лет, в которой находилось 13 тысяч артефактов.