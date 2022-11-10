Футболист Криштиану Роналду обратился к сборной Португалии перед началом ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Twitter обратился к команде перед началом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы снова готовы возвысить имя Португалии! Вперед, Португалия!» — написал 37-летний Роналду. Он подчеркнул, что в состав команды вызвано 26 игроков, однако сборной требуется поддержка каждого португальца.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего на счету форварда 117 голов в 191 матче за сборную страны.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португали сыграет в группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Сборная Россия выбыла из борьбы за участие в турнире из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.