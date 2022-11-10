Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
2:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Верона
0:1
Завершен
Ювентус
Италия - Серия А|14-й тур
Манчестер Юнайтед
1:1
2-й тайм
live
Астон Вилла
Англия - Кубок лиги|3-й раунд
Реал Мадрид
1:0
1-й тайм
live
Кадис
Испания - Примера|14-й тур
Детройт Ред Уингз
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
03:30 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
23:26, 10 ноября 2022Спорт

Роналду обратился к сборной Португалии перед началом ЧМ-2022

Футболист Криштиану Роналду обратился к сборной Португалии перед началом ЧМ-2022

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Twitter обратился к команде перед началом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы снова готовы возвысить имя Португалии! Вперед, Португалия!» — написал 37-летний Роналду. Он подчеркнул, что в состав команды вызвано 26 игроков, однако сборной требуется поддержка каждого португальца.

Роналду начал выступать за сборную Португалии в 2003 году. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций. Всего на счету форварда 117 голов в 191 матче за сборную страны.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Португали сыграет в группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Сборная Россия выбыла из борьбы за участие в турнире из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Зеленский отказался признать «закрытие двери» для переговоров с Россией
«Газпром» оценил последствия диверсий на «Северных потоках»
Бывший муж Бородиной показал ремонт в московской квартире
В Госдепе выступили за продолжение военных поставок Украине
В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины
В США раскрыли цели встречи Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии
Белый дом заявил об отсутствии давления на Киев для переговоров с Россией
L'Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию
Американский конгрессмен обещал голосовать против выделения помощи Украине
Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.