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03:32, 10 ноября 2022Наука и техника

Киберэксперт рассказал о скрытых функциях смартфона

Киберспециалист Арбузов: на смартфонах предусмотрена возможность ускорить работу гаджета

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Многие пользователи смартфонов не знают о всех возможностях своего гаджета. О скрытых функциях девайса рассказал генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов в беседе с агентством «Прайм».

По мнению специалиста, гаджет помогает оптимизировать время пользователя. К примеру, на телефонах предусмотрена возможность вынести контакты на главный экран, ускорить работу устройства или транскрибировать голос в текст.

Также пользователи могут включить гостевой режим, чтобы создать «телефон внутри телефона». Отмечается, что с помощью этой функции можно обезопасить свое устройство.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в России в третьем квартале 2022 года упали на 30 процентов в номинальном выражении и на 43 процента в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Юлия Мискевич
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