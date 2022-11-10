Появились подробности о поиске выброшенных в море ручных дельфинов

В севастопольской бухте Ласпи обнаружили двух дельфинов, их принадлежность устанавливается

В Севастополе ученые и волонтеры продолжают поиски ручных дельфинов, которых владелец дельфинария в парке Победы Владимир Калниболотский выбросил в море. Двух афалин заметили на мелководье 9 ноября. Такие подробности привели журналистам сотрудники Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН», передает ТАСС.

Волонтеры пояснили, что этих млекопитающих заметили возле бухты Ласпи. Дельфины глубокой воде предпочли мелководье.

Сейчас устанавливается, те ли это афалины, которых выбросил владелец российского дельфинария. Сотрудники института указали, что замеченные млекопитающие вели себя резво и охотились.

«Подобное поведение дельфинов соответствует поведению в дикий природе и обусловлено временем года, сезонностью, большим количеством рыбы у берегов Севастополя», — разъяснили специалисты.

5 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выброшенных в Черное море дельфинов пока не нашли.

2 ноября владелец дельфинария в парке Победы выбросил четырех млекопитающих в море. Позже мужчина объяснил, что пошел на это, поскольку у него не хватало денег на содержание дельфинов.