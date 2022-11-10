Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:45, 10 ноября 2022Экономика

Перечислены основные источники газа для Европы в 2023 году

Аналитик Гривач: ЕС сможет компенсировать российский газ в 2023 году только за счет СПГ

Фото: Javier Carrion / Globallookpress.com

ЕС сможет компенсировать российский газ в 2023 году только за счет СПГ, и то не в полном объеме, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» аналитик перечислил основные источники газа для Европы в следующем году.

Ранее стало известно, что в Европе на 100 процентов заполнили одно из крупнейших хранилищ газа Бергермейр, расположенное к северу от Амстердама.

«Если не будет разрешена ситуация с поставками российского газа, что маловероятно, то источники будут те же, что и сейчас. Речь идет про трубопроводный газ из Норвегии и СПГ, за который придется переплачивать, чтобы привлечь на европейский рынок», — заявил Гривач.

Технически увеличить поставки, чтобы компенсировать снижение поставок из России, можно только за счет СПГ. И то, скорее всего, не в полной мере

Алексей Гривачзаместитель генерального директора ФНЭБ

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за последние месяцы страны блока смогли заместить весь газ, который в 2022 году не поставила в регион Россия, хотя и потратили на топливо значительные средства. Она уверена, что ЕС удастся обойтись без российского газа предстоящей зимой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона
Раскрыты детали дела о госизмене россиянина Вердияна
Туристы поехали праздновать «День мертвых» и умерли в арендованной квартире
Раскрыты причины вечерней тяги к сладостям
Российский пенсионер зарубил односельчанина топором и поджег его тело
Названа стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте США
На Украине назвали число обвиненных в сотрудничестве с Россией людей
Педофила осудили на 17 лет за развращение девяти российских школьниц
РЖД повторно обратились в Евросоюз с просьбой об отмене санкций
Залитая водой многоэтажка в деревне покрылась плесенью из-за дыры в крыше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.