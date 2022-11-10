Перечислены основные источники газа для Европы в 2023 году

Аналитик Гривач: ЕС сможет компенсировать российский газ в 2023 году только за счет СПГ

ЕС сможет компенсировать российский газ в 2023 году только за счет СПГ, и то не в полном объеме, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» аналитик перечислил основные источники газа для Европы в следующем году.

Ранее стало известно, что в Европе на 100 процентов заполнили одно из крупнейших хранилищ газа Бергермейр, расположенное к северу от Амстердама.

«Если не будет разрешена ситуация с поставками российского газа, что маловероятно, то источники будут те же, что и сейчас. Речь идет про трубопроводный газ из Норвегии и СПГ, за который придется переплачивать, чтобы привлечь на европейский рынок», — заявил Гривач.

Технически увеличить поставки, чтобы компенсировать снижение поставок из России, можно только за счет СПГ. И то, скорее всего, не в полной мере Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за последние месяцы страны блока смогли заместить весь газ, который в 2022 году не поставила в регион Россия, хотя и потратили на топливо значительные средства. Она уверена, что ЕС удастся обойтись без российского газа предстоящей зимой.