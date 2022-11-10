Стал известен новый главред «Комсомольской правды»

Новым главредом «Комсомольской правды» станет врио главреда Олеся Носова

Временно исполняющая обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» Олеся Носова станет новым главредом издания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелику Сулхаеву.

Сулхаева выразила уверенность в том, что новым главным редактором «Комсомольской правды» станет Носова. «На текущий момент она исполняет обязанности главреда. Но мы уверены, что она станет на постоянной основе главным редактором. Нет оснований в этом сомневаться», — заявила она.

Носову назначили временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» 16 сентября — после смерти главреда издания Владимира Сунгоркина.

О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября. Журналист скончался в Приморье, куда он отправился в экспедицию. Ему было 68 лет. Причиной смерти стал инсульт. Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Сунгоркин был патриотом, неординарным, творчески одаренным и талантливым человеком.

Носова работает в «Комсомольской правде» с 1994 года. В 2007 году она заняла должность шеф-редактора сайта издания. Журналистка является лауреатом многочисленных премий. Кроме того, Носова получала благодарность Союза журналистов России за активное участие в образовательных практикумах и большой личный вклад в развитие региональной журналистики.