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Назначен врио главного редактора «Комсомольской правды»

Журналистку Олесю Носову назначили врио главного редактора «Комсомольской правды»
Олеся Носова

Олеся Носова. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Журналистку Олесю Носову назначили временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Отмечается, что Носова является первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта KP.RU.

Носова работает в «Комсомольской правде» с 1994 года. В 2007 году она заняла должность шеф-редактора сайта издания. Журналистка является лауреатом многочисленных премий.

14 сентября стало известно о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

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Евгения Наумова
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