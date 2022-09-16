Назначен врио главного редактора «Комсомольской правды»

Журналистку Олесю Носову назначили врио главного редактора «Комсомольской правды»

Журналистку Олесю Носову назначили временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды». Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Отмечается, что Носова является первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта KP.RU.

Носова работает в «Комсомольской правде» с 1994 года. В 2007 году она заняла должность шеф-редактора сайта издания. Журналистка является лауреатом многочисленных премий.

14 сентября стало известно о смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.