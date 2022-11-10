Греция обвинила Турцию в зарабатывании денег на российских туристах

В МИД Греции заявили, что Турция зарабатывает деньги на россиянах в обход санкций

МИД Греции обвинил Турцию в несоблюдении антироссийских санкций и зарабатывании денег на российских туристах, в то время как другие страны страдают и терпят финансовые потери. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.

По словам спикера, Турция извлекает «особую экономическую выгоду» за счет обхода санкций, продолжая зарабатывать на путешественниках из России.

Варвициотис напомнил, что Турция увеличила количество мест в своих самолетах для российских пассажиров. «А российские олигархи, которые держали свои яхты в местных портах, перебрались в турецкие порты», — добавил заместитель министра.

В ноябре власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны российским самолетам с двойной регистрацией. При этом на российских туристах, желающих отдохнуть в Турции, новые меры не сказались. Эксперты уточнили, что россияне летают в Турцию либо на самолетах турецких авиакомпаний, либо на лайнерах, зарегистрированных с российской регистрацией.