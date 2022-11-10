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19:38, 10 ноября 2022Путешествия

Греция обвинила Турцию в зарабатывании денег на российских туристах

В МИД Греции заявили, что Турция зарабатывает деньги на россиянах в обход санкций

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

МИД Греции обвинил Турцию в несоблюдении антироссийских санкций и зарабатывании денег на российских туристах, в то время как другие страны страдают и терпят финансовые потери. Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.

По словам спикера, Турция извлекает «особую экономическую выгоду» за счет обхода санкций, продолжая зарабатывать на путешественниках из России.

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Варвициотис напомнил, что Турция увеличила количество мест в своих самолетах для российских пассажиров. «А российские олигархи, которые держали свои яхты в местных портах, перебрались в турецкие порты», — добавил заместитель министра.

В ноябре власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны российским самолетам с двойной регистрацией. При этом на российских туристах, желающих отдохнуть в Турции, новые меры не сказались. Эксперты уточнили, что россияне летают в Турцию либо на самолетах турецких авиакомпаний, либо на лайнерах, зарегистрированных с российской регистрацией.

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Марк Успенский
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