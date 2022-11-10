PLOS Biology: препарат вертепорфин оказался эффективным против COVID-19

Команда специалистов, возглавляемая сотрудниками Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обнаружила, что лекарство от глазных болезней оказалось эффективным против COVID-19. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Biology.

Исследуемый препарат вертепорфин обычно используется для устранения определенных кровеносных сосудов в глазу при дегенерации желтого пятна и уже был одобрен для применения FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США). Теперь выяснилось, что он также эффективен при лечении коронавируса.

В процессе экспериментов ученые рассмотрели образцы тканей людей, инфицированных коронавирусом, а также культивированных клеток сердца и легких человека. После этого исследователи проследили изменения в генах, связанных с сигнальным путем Hippo. Также был изучен белок YAP, который приостанавливает свою деятельность при активации Hippo.

Выяснилось, что в культивируемых человеческих клетках исходный штамм SARS-CoV-2 и его дельта-вариант активировали путь Hippo в первые несколько дней после заражения. Когда ученые затормозили этот путь и увеличили количество белка YAP, вирус начал размножаться сильнее. При воздействии на клетки вертепорфином, который блокирует YAP, концентрация коронавируса была ниже уровня контрольной группы, где наблюдалось более чем 60 тысяч частиц вируса на миллилитр.

Авторы пришли к выводу, что вертепорфин может стать полноценным препаратом для лечения COVID-19, а благодаря тому, что он уже одобрен FDA, начать клинические испытания для изучения его безопасности и эффективности относительно SARS-CoV-2 возможно уже в скором времени.