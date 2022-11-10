Германия сделала предупреждение Венгрии из-за ее позиции по расширению НАТО

Глава МИД Германии высказалась о нейтральной позиции Венгрии относительно расширения НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась о нейтральной позиции Венгрии относительно вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сделав предупреждение властям страны. Слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ приводит Reuters.

Упрекнув Будапешт за позицию относительно расширения Североатлантического альянса, министр подчеркнула, что нейтралитет в данном случае недопустим. «Я хотела бы четко подчеркнуть, что нет никакой серой зоны», — сказала Бербок во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстремом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал дату и место следующего саммита альянса. Ожидается, что на саммите в Вильнюсе будут впервые присутствовать Швеция и Финляндия, членство которых в НАТО пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.