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15:27, 10 ноября 2022Мир

Президент Ирана открестился от хаоса в стране на фоне продолжающихся протестов

Президент Ирана Раиси открестился от хаоса в стране на фоне продолжающихся протестов
СюжетСанкции против России:

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Политика Запада по дестабилизации Ирана, как и введенные против него санкции, провалилась, заявил президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси. Об этом сообщает издание Tasnim.

«Враг питал иллюзии, что сможет устроить хаос и беспорядок в нашей стране, но жестоко ошибся», — открестился Раиси от проходящих в Иране протестов, выступая в Пакдаште (пригород Тегерана — прим. «Ленты.ру»).

Президент подчеркнул, что, несмотря на то что «враги Ирана» угрожают безопасности страны, иранцы не должны с этим мириться. «Мы даже смогли увеличить экспорт нефти с введением санкций по сравнению с досанкционным периодом, а общий объем экспорта из Ирана увеличился на 50 процентов» — отметил Раиси, говоря о влиянии санкций на иранскую экономику.

По словам президента, санкции изолировали не Иран, а тех, кто их ввел. «Политика по дестабилизации Ирана, как и антииранские санкции, потерпели фиаско», — заключил Раиси.

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Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести дополнительные санкции против Ирана вдобавок к октябрьским рестрикциям после того, как официальный Тегеран признал факт поставок беспилотников в Россию.

5 ноября Германия вместе с восемью другими странами Евросоюза представила новый пакет санкций против Ирана.

В стране проходят массовые протесты после смерти Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба.

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Глеб Бажуткин
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