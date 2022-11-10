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16:47, 10 ноября 2022Силовые структуры

Силовики задержали владельца костромского клуба «Полигон» по делу о пожаре

В Костроме силовики задержали владельца ночного клуба «Полигон» Мирзоева по делу о пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / РИА Новости

В Костроме силовики задержали владельца сгоревшего ночного клуба «Полигон» Ихтяра Мирзоева по делу о смертельном пожаре. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сейчас правоохранители проводят с ним следственные действия. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Мирзоеву вменяют совершение преступления по статье 219 («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Ранее Свердловский районный суд арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу «Полигона».

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли 13 человек. Управление Следственного комитета (СК) по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следствие считает, что должностные лица не проводили проверки в «Полигоне» «длительное время». Из-за проблем с пожарной безопасностью и произошла трагедия, предполагают в СК.

Ихтияр Мирзоев — депутат четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов местной думы.

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Елизавета Новикова
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