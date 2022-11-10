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17:26, 10 ноября 2022Россия

В Мелитополе произошли взрывы

Владимир Рогов сообщил о нескольких взрывах в Мелитополе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: РИА Новости

В Мелитополе произошло несколько взрывов. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент уточняется источник взрывов. «Подробности позже», — добавил он.

Ранее Рогов сообщал о как минимум четырех взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Он уточнил, что серия детонаций была слышна с 07:50 утра 10 ноября.

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Алевтина Запольская
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