В Мелитополе произошли взрывы

Владимир Рогов сообщил о нескольких взрывах в Мелитополе

В Мелитополе произошло несколько взрывов. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент уточняется источник взрывов. «Подробности позже», — добавил он.

Ранее Рогов сообщал о как минимум четырех взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Он уточнил, что серия детонаций была слышна с 07:50 утра 10 ноября.