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04:30, 10 ноября 2022Наука и техника

В России создали первый Ми-8 для миротворцев

В России создали первый образец модернизированного Ми-8 для миротворческих миссий

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Авиакомпания «ЮТэйр» заказала холдингу «Вертолеты России» разработку новой версии вертолета Ми-8, предназначенной для миротворческих миссий. Первая доработанная машина может выполнять полеты. Об этом сообщил первый замгендиректора «ЮТэйр» Андрей Ильменский, передает РИА Новости.

По его словам, авиакомпания совместно с «Вертолетами России» работает над модернизацией Ми-8 под нужды заказчиков. В рамках работ оптимизируют бортовое радиоэлектронное оборудование, сокращают численность экипажа, а также выстраивают новую систему подконтрольной эксплуатации.

«Ну и доработка вертолета в том, что нужно для миротворческих операций: с очками ночного видения, с установленной системой баллистической защиты... В принципе, одна такая машина у нас уже готова и может выполнять полеты», — сообщил Ильменский на 13-м Вертолетном форуме в Москве.

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В презентации Ильменского отмечается, что Ми-8 для миротворческих операций доработали для выполнения полетов «с очками ночного видения, с установленной системой противоракетной и баллистической защиты». Он уточнил, что для создания модернизированных Ми-8 используются гражданские машины, которые дорабатывают «Вертолеты России». По оценке Ильменского, потребность рынка в вертолетах для миротворческих миссий — около 20 машин.

В июле в «Ростехе» сообщили, что в России разработали композитную броню для вертолетов Ми-8 миротворческих миссий ООН.

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Даниил Иринин
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