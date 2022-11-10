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22:13, 10 ноября 2022Мир

В России обвинили США в попытке замолчать военные преступления в Афганистане

Небензя: расследования действий США в Афганистане не проводятся из-за шантажа Вашингтона
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил США в попытке замолчать свои военные преступления в Афганистане. Он указал, что расследования не проводятся из-за шантажа Вашингтона, передает ТАСС.

«К сожалению, несмотря на доклады различных независимых неправительственных организаций о чудовищных военных преступлениях с целью добиться справедливости и привлечения виновных к ответственности, расследования так и не были проведены из-за грубого шантажа со стороны Вашингтона», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что Запад хотел бы, чтобы все забыли о действиях США и НАТО, которые регулярно наносили «беспорядочные авиаудары по простым афганцам». Он указал, что подобный цинизм является типичным отношением Соединенных Штатов и их союзников, в том числе и относительно других кризисных точек, таких как Ирак, Сирия и Ливия.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США и их партнеры стараются дестабилизировать ситуацию территориях, приграничных с Афганистаном. Дипломат отметил, что сейчас наблюдается «демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии».

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Марина Совина
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