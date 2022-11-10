Девушка с гордостью показала «портящий лицо» нос в ответ на критику хейтеров

Блогерша Черис Саймс показала нос после критики его необычной формы хейтерами

Блогерша Черис Саймс дала отпор хейтерам после их насмешек по поводу необычной формы и размеров ее носа и с гордостью продемонстрировала его на камеру. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике пользовательница с никнеймом chericesymes рассказала, что подписчики считают, что ее нос «портит все лицо». Ответу на их критику девушка посвятила отдельный пост. На первых кадрах Саймс прикрылась рукой и процитировала популярное у хейтеров высказывание в ее адрес. «Прикрой то, что портит твое лицо», — написала юзерша. Затем девушка убрала руку, показав нос, и улыбнулась со словами: «Давайте не будем друг друга опускать, люблю вас всех».

Видео стало вирусным в соцсети, набрав более одного миллиона просмотров и 32,1 тысячи лайков. Зрители неоднозначно оценили внешность блогерши, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Ты великолепна», «Гордись своей внешностью, она делает тебя особенной», «Не поддавайся хейтерам, ты очень красивая», — призвали одни. «Я бы исправил такой нос», «Я чуть не задохнулся от смеха», — продолжили критиковать другие.

В октябре блогерша Тесс из Италии также дала отпор критикующим ее нос хейтерам в сети. Как заявила девушка, она любит свой нос и не собирается менять его форму. Подписчики оценили поступок Тесс и делали ей комплименты в комментариях.

