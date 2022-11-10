Российский футболист прокомментировал выступление на ЧМ-2022 за сборную Камеруна

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что представит российский народ на ЧМ-2022

Полузащитник немецкого «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал попадание в состав сборной Камеруна для участия в чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что счастлив возможности выступить на ЧМ в Катаре. «Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом. И это хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», — подчеркнул он.

Ранее 10 ноября африканская страна сообщила, что Ондуа сыграет на мундиале 2022 года. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна сыграет в группе G с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежки московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».