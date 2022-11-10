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11:40, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

Советник главы офиса Зеленского заявил о важности предварительных условий переговоров

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Украина будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на ее предварительных условиях. Таким образом в интервью итальянской газете Corriere della Sera начал рассуждать советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, в данной ситуации важны именно предварительные условия, а не человек, который их принимает.

Подоляк также заметил, что Вашингтон не оказывает никакого давления на Киев. «Американцы — наши союзники и поддерживают нас во всем», — заявил он и добавил, что инициатива о поддержке Украины исходит со стороны как демократов, так и республиканцев.

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9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация готова вести переговоры с Украиной, учитывая реалии, которые складываются на сегодня. По словам дипломата, Москва никогда не отказывалась от идеи переговоров с Киевом, но при этом призывала брать в расчет ситуацию, которая «складывается на текущий момент».

В сентябре Зеленский официально объявил, что отказывается вести переговоры с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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