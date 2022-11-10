Скрытность российских систем связи улучшат благодаря разведке НАТО

Скрытность систем связи России улучшат по опыту применения в СВО благодаря разведке НАТО

Скрытность российских систем связи улучшат по опыту их применения на Украине, где украинским войскам помогает разведка НАТО, раскрывавшая все свои возможности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, это стало возможно благодаря тому, что блок НАТО в рамках специальной военной операции (СВО) «фактически раскрыл все свои разведывательные возможности», это будет учитано российскими разработчиками при модернизации и создании новых образцов техники.

Собеседник агентства пояснил, что североатлантический альянс поддерживает украинских военных различными разведывательными средствами, радиотехнические комплексы которых способны эффективно обнаруживать источники электромагнитного излучения.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает ее практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны. У берегового комплекса дальность поражения составляет от тысячи до полутора тысяч километров, а радиус действия палубной авиации — порядка 800 километров.